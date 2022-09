Nations League: l’Espagne surprend le Portugal et participera au Final Four (vidéos)

Un but d’Alvaro Morata dans les dernières minutes de la rencontre (1-0, 88e) a permis à l’Espagne de rejoindre les Pays-Bas, l’Italie et la Croatie, autres qualifiés de la finale à quatre pour succéder au palmarès à la France, non qualifiée.

La Serbie monte en Ligue A

Lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations, la Serbie s’est imposée 0-2 en Norvège dans le groupe 4 et évoluera donc dans la Ligue A lors de la prochaine édition.

Les buts serbes ont été inscrits par Dusan Vlahovic (42e) et par l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic (54e). La Serbie termine la phase de poules avec 13 points contre 10 pour les Norvégiens. Dans l’autre match du groupe 4, la Suède et la Slovénie se sont quittées sur un match nul 1-1 avec des buts de Benjamin Sesko (28e) et d’Emil Forsberg (42e). Ce sont donc les Suédois qui sont reversés en Ligue C avec 4 points contre 6 pour les Slovènes.

Dans le groupe 1, le match décisif entre l’Ukraine et l’Ecosse s’est soldé par un match nul et vierge et voit donc l’Ecosse et ses 13 points rejoindre la Ligue A alors que les Ukrainiens restent deuxièmes du groupe avec 11 unités. Battus à l’aller en Arménie, les Irlandais se sont fait peur mais se sont finalement maintenus en Ligue B grâce à une victoire étriquée face aux Arméniens (3-2). John Egan (18e) et Michael Obafemi (52e) pensaient avoir mis les Irlandais à l’abri mais Artak Dashyan (71e) et Eduard Spertsyan (73e) remettaient l’Arménie dans le match. Il fallait un but de Robbie Brady (90e+1 sur pen) pour offrir la victoire à l’Irlande qui termine troisième du groupe 1 avec 7 points contre 3 pour l’Arménie, reléguée en Ligue C.

Dans le groupe 2, l’Albanie s’est imposée 1-0 face à une Islande rapidement réduite à 10. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ermir Lenjani (35e). Le groupe est remporté par Israël, 8 points, devant l’Albanie (4 points) et l’Islande (3 points). La quatrième équipe du groupe, la Russie, a été exclue du groupe à la suite de l’invasion de l’Ukraine.