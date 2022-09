Guerre en Ukraine: la Chine appelle au respect de «l’intégrité territoriale de tous les pays»

Face aux « référendums » d’annexion en Ukraine, la Chine affirme avoir une position « claire et constante ».

L’ambassadeur chinois à l’ONU a appelé mardi devant le Conseil de sécurité au respect de «l’intégrité territoriale de tous les pays» après les «référendums» d’annexion en Ukraine.

«La Chine a pris note des dernières évolutions de la situation en Ukraine» et «notre position» est «claire et constante ; c’est-à-dire que la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées», a déclaré Zhang Jun, alors que Pékin est parfois accusé par les Occidentaux d’être trop conciliant avec la Russie.