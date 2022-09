Le père des adolescentes revient sur l’altercation de ses filles avec Mathieu van der Poel: «Elles étaient effrayées»

Mathieu van der Poel est de retour en Europe après l’incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche en Australie, à quelques heures de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Le Néerlandais a passé une grande partie de la nuit en cellule après une altercation avec deux jeunes adolescentes de 12 et 14 ans qui l’empêchaient de dormir en faisant du bruit dans le couloir de son hôtel et en frappant à sa porte. Le père des filles a réagi à cette affaire dans la presse australienne.

« Il avait tout les droits d’être en colère, mais pas de faire ce qu’il a fait », a-t-il expliqué au Daily Mail Australia. « Ce sont des petites filles, et lui est énorme. Elles sont très choquées. » S’il n’était pas sur les lieux, il a évidemment vu les images de cette altercation. « La façon dont ma fille aînée s’enfuit dans la vidéo, je peux voir qu’elle était effrayée. L’aînée est un peu casse-cou, mais cela l’a vraiment secouée. Et il a également crié fort sur ma plus jeune fille, elle était sous le choc. Ma femme est furieuse qu’il ait fui le pays. Je suis désolé pour lui, mais je n’aurais pas fait ce qu’il a fait »