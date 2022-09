Défendre le droit à l’avortement, c’est défendre la formation à l’IVG à l’université

Le 28 septembre est la journée internationale de l’avortement libre et sécurisé. Une date qui résonne particulièrement en cette année 2022. En juin dernier, la cour suprême des Etats-Unis a décidé que l’avortement n’était plus un droit fédéral et depuis lors une série d’Etats américains ont interdit l’avortement sur leur territoire. En Belgique, nous n’en sommes pas là, fort heureusement. Dans notre pays, ce droit existe en théorie malgré certaines limitations (délai de recours à l’avortement de 12 semaines, délai de « réflexion », entretien préalable obligatoire, sanctions pénales en cas de non-respect des conditions, etc.), mais il faut rester vigilant pour que cela soit bien le cas en pratique. Nos universités et hautes écoles portent à cet égard une responsabilité certaine. À lire aussi Etats-Unis: la Maison Blanche condamne une «catastrophique» décision de justice sur l’avortement

Une pénurie de médecins pratiquant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est dénoncée depuis des années. Or, comme l’indique le rapport de la Commission nationale d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’IVG dans ses recommandations de février 2020, « la formation des médecins et du personnel médical est primordiale pour garantir l’accès et la pratique des IVG dans des conditions psycho-médico-sociales respectueuses du droit des femmes ». En effet, nous pensons qu’un accès à l’avortement dans les meilleures conditions possibles est essentiel pour les femmes, et plus largement pour toute personne en ayant besoin, quelle que soit son identité de genre.

Pour une formation obligatoire

Nos institutions se dotent de plans d'action en matière de politique du genre, dont la formation à l'avortement devrait faire partie ; ce qui n'est pourtant pas le cas. Il est ainsi étonnant que la formation obligatoire spécifique de la pratique de l'IVG n'occupe pas une place claire et assumée dans les programmes de médecine. Bien sûr, toutes les institutions supérieures ne sont pas sur ce point au même niveau : certaines sont plus en avance que d'autres qui ont déjà intégré ce type de formations dans leur programme. Mais même dans celles-ci, l'IVG est généralement abordée très rapidement dans la formation. Et dans tous les cas, comme le rappelle le rapport de la Commission nationale d'évaluation, cela ne suffit pas pour assurer la relève de praticiennes et praticiens qui pour beaucoup se rapprochent de l'âge de la pension et sont d'ores et déjà trop peu nombreuses et nombreux.

On a beaucoup parlé ces derniers mois des étudiantes et étudiants qui à l’issue de leur formation, lors de cérémonies de remises de diplôme par exemple, s’interrogent sur le sens de leurs études au regard de l’état du monde. Ces interrogations traversent toutes les facultés et les programmes d’études. A l’échelle de la question qui nous occupe ici, ne pourrait-on pas imaginer que les formations de médecine en universités et écoles francophones intègrent des modules autour du travail de soins en planning familial par exemple ? Ces lieux, inconnus ou mal connus de la plupart, pourraient pourtant devenir des alternatives intéressantes pour les futur·es médecins qui souhaitent s’engager dans une médecine de proximité au sein d’équipes pluridisciplinaires. Surtout qu’en Belgique francophone, la grande majorité des IVG est réalisée en centres extrahospitaliers.