Philippe Close sur le narcoterrorisme: «C’est parce que nous leur faisons mal qu’ils réagissent»

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a exprimé son soutien pour le ministre et sa famille ce mercredi matin au micro de Bel RTL : « Ces enfants de quatre et six ans qui sont obligés d’être enfermés. En tant que ministre, la pression qu’on fait subir à nos familles… »

« Nous allons continuer à identifier les têtes de cette mafia. Ils sont déjà de plus en plus identifiés. Les inspecteurs décryptent le plus rapidement possible ces réseaux. »