Quand Lionel Messi signe un autographe en plein match sur le dos d’un supporter (vidéo)

Incertain au coup d’envoi car malade, Lionel Messi a finalement joué un peu plus de trente minutes lors de l’amical entre l’Argentine et la Jamaïque. Et forcément, l’apparition du Ballon d’Or sur le terrain a fait entrer en ébullition la Red Bull Arena d’Harrison, dans le New Jersey.

Juste après avoir planté son premier but de la soirée à la 86e, Messi a vu un homme torse nu courir vers lui, stylo en main. À la fois surpris et amusé, Messi se lance, mais à peine commence-t-il son geste que des stadiers foncent droit sur le supporter pour le plaquer au sol.