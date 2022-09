Opération antiterroriste visant les milieux d’extrême droite à Anvers, un mort

« Une dizaine de perquisitions ont été menées mercredi, principalement dans la région d’Anvers, dans le cadre d’une enquête portant sur la détention illégale d’armes à feu », a déclaré le porte-parole du parquet, Eric Van Duyse. Ces perquisitions ont permis la saisie de très nombreuses armes et munitions dont le décompte et l’analyse devront être réalisés dans les prochains jours. Certaines armes présentes sur place étant légalement enregistrées. « Il s’agit d’un milieu soupçonné d’appartenir à l’extrême-droite mais l’enquête devra apporter plus d’éléments. »

Seconde enquête

Le parquet a précisé qu’un échange de tirs entre la police et le propriétaire d’une habitation perquisitionnée était survenu au cours de l’opération. L’habitant impliqué est décédé. Il s’agit d’un homme de 36 ans, de nationalité belge, qui était l’habitant des lieux, nous confirme le ministère public anversois.