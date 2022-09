Schaerbeek: une deuxième plainte déposée contre un échevin, il s’exprime L’échevin de Schaerbeek Michel De Herde s’est exprimé via un communiqué, suite à la deuxième plainte qui a été déposée pour des infractions de nature sexuelle à son encontre. Il confirme ne pas avoir reçu une quelconque convocation judiciaire ou policière, et donc être « dans l’impossibilité de commenter les faits ».

Par Rédaction avec Belga Publié le 28/09/2022 à 11:34 Temps de lecture: 3 min

Une deuxième plainte pour des infractions de nature sexuelle vise l’échevin schaerbeekois Michel De Herde (LB-DéFI), rapporte mardi La Dernière Heure . Le parquet n’a ni confirmé ni démenti l’information. Citée par le quotidien, l’avocate du mandataire dit ignorer le dépôt de cette nouvelle plainte.

En mai dernier, l’échevin en charge de l’enseignement a déjà fait l’objet d’une plainte émanant de sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) pour sexisme et attentat à la pudeur. Dans la foulée, une manifestation de soutien à l’échevine avait été organisée devant la Maison communale, place Colignon. La deuxième plainte émane d’une ancienne étudiante et vise des faits d’incitation à la débauche sur mineur et de viol, selon le quotidien.

Si cette nouvelle plainte est confirmée, M. De Herde devra s’expliquer devant les instances de DéFI.

« Nous tenons à exprimer de manière forte que nous prenons très au sérieux la parole des femmes qui se sont exprimées. Si le parquet confirme l’existence de cette deuxième plainte, et au vu de l’existence de deux plaintes, le parti saisira ses instances internes compétentes, à savoir le comité des sages, pour que Michel De Herde soit entendu. Ce, en plein respect de la présomption d’innocence. Nous avons pleinement confiance en la justice, seule habilitée à traiter ce type d’affaires sur le fond, et espérons que l’intéressé sera entendu par le parquet rapidement », a commenté le parti.

À lire aussi Le #MeTooPolitique a-t-il (enfin) lieu?

Michel de Herde a annoncé son abstence momentanée dans un communiqué :

« Ma famille vient de me rappeler que la santé passe avant tout.

Dès lors, sur recommandation de mon médecin, il apparaît nécessaire que je me repose durant au moins 8 jours et que je fasse des examens.

J’ai prévenu la Bourgmestre FF afin qu’elle prenne les dispositions utiles pour assurer la continuité du service public.

Complémentairement, dans la limite fixée par mon médecin, j’assurerai ma présence dans les assemblées où j’ai été élu.

Pour le reste, je confirme que ni mon avocate ni moi-même n’avons reçu une quelconque convocation judiciaire ou policière.

Je suis donc dans l’impossibilité de commenter les faits qui me seraient reprochés. Je ne répondrai donc pas aux sollicitations de la presse.

Pour autant que de besoin, j’assure ne reconnaître aucun des faits qui ont été portés à ma connaissance par voie de presse.

Je réitère ma confiance en la Justice. »