Guerre en Ukraine: les dirigeants prorusses de Louhansk et Kherson demandent l’annexion à Vladimir Poutine

M. Passetchnik avait indiqué un peu plus tôt se rendre à Moscou, tout comme son homologue de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, pour formaliser l’annexion à la Russie.

L’annexion « le plus vite possible »

Une lettre similaire a été envoyée à Vladimir Poutine par Vladimir Saldo, qui dirige l’administration d’occupation de Kherson (sud). M. Saldo y défend un processus électoral «absolument légal» à ses yeux et invoque le droit d’autodétermination des peuples, inscrit dans la Charte des Nations unies, face aux nombreuses condamnations de Kiev et de la communauté internationale.

Un peu plus tôt, il avait indiqué demander à Vladimir Poutine de parachever l’annexion «le plus vite possible».

Ces déclarations interviennent au lendemain de votes d’annexion organisés par Moscou dans quatre régions ukrainiennes occupées par ses troupes, des «référendums» qualifiés de «simulacres» par l’Occident.

Plus d’armes réclamées par l’Ukraine

L’Occident a dénoncé cette escalade russe et promis de nouvelles sanctions, alors que les résultats annoncé mardi soir des scrutins flirtent par endroit avec les 100% de «oui» à l’annexion par Moscou.

L’annexion et la menace par la Russie de défendre ces territoires avec la bombe atomique n’a pas conduit l’Ukraine à déposer les armes, bien au contraire. Elle poursuit sa contre-offensive dans l’Est et le Sud tout en appelant les Occidentaux «à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie». Kiev veut «des chars, des avions de combat, de l’artillerie longue portée, des systèmes de défense anti-aérienne et antimissiles».