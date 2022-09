L’ouragan Ian passe en catégorie 4 «extrêmement dangereuse» et s’approche de la Floride

L’ouragan Ian s’est renforcé en catégorie 4 « extrêmement dangereuse » et progresse vers la côte ouest de la Floride, a annoncé mercredi le Centre national des ouragans américain (NHC).

Les chasseurs d’ouragans de l’Air Force ont remarqué qu’Ian s’est renforcé en un ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereuse » et pourrait « causer des dégâts mortels, des vents catastrophiques et des inondations », a déclaré ce mercredi le Centre national des ouragans américains (NHC) dans une alerte envoyée à 5 heures locales (11 heures HB). Mardi, il a déjà deux mors à Cuba et plongé l’île dans le noir en raison d’une coupure générale d’électricité.

Carte de la trajectoire probable de l'ouragan Ian - AFP

Vers 2 heures locales (5 heures GMT), des ordres d’évacuation avaient été donnés dans une dizaine de comtés côtiers en Floride, avec des recommandations d’évacuer volontairement dans plusieurs autres comtés, selon les services de secours. A 5 heures locales (09H00 GMT), le Centre national des ouragans américain (National Hurricane Center, NHC) a annoncé qu’Ian s’était renforcé en « ouragan extrêmement dangereux de catégorie 4 » sur l’échelle de Saffir-Simpson qui va jusqu’à 5.