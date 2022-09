Qualifications Euro 2024: bien que têtes de série au tirage, les Diables rouges pourraient tomber sur du très lourd

La Belgique sera dans le chapeau 1 du tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024 de football prévu le dimanche 9 octobre à Francfort en Allemagne. Les Diables rouges pourraient cependant hériter de l’un des deux épouvantails présents dans le chapeau 2.

Dans le chapeau 1, établi sur base des classements en Nations League, la Belgique est accompagnée du Portugal, la Hongrie, la Suisse, la Pologne et le Danemark. Qualifiés pour le Final Four de la Nations League, les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne et l’Italie complètement ce pot 1 et seront automatiquement versés dans un groupe de cinq équipes.