Habitat durable: vers une «non-intervention réfléchie» dans son jardin

Pour rendre son jardin et ses espaces extérieurs plus respectueux de l’environnement, la meilleure option serait de laisser la nature reprendre ses droits, selon des spécialistes environnementaux.

Sur 7.725 espèces indigènes, soit des espèces naturelles disponibles à l’état sauvage, près d’un tiers sont rares, menacées ou éteintes, alertait le premier rapport du WWF sur la biodiversité en Belgique en 2020. En cause : l’intensification agricole, les pesticides, la fragmentation des habitats et… l’urbanisation.

Les villes, on le sait, pèsent sur la biodiversité. Et les logements ne font pas exception. En Wallonie, la demande de logement a été un moteur important de l’artificialisation du territoire. Même son de cloche à Bruxelles, où l’accroissement démographique pousse les besoins urbains à la hausse. Au-delà même de l’artificialisation du sol, les zones d’habitations sont synonymes d’accaparement des ressources et d’entrave à la libre circulation des espèces. Résultat : privées de ressources, elles se raréfient.