Osher Davida, ailier du Standard, envoie Israël à l’Euro U21 (vidéo)

Alors que le championnat de Belgique va reprendre ce week-end, nombreux joueurs avaient rejoint leur sélection pendant cette trêve internationale. Certains ont disputé des matches à grand enjeu, ce qui est notamment le cas d’Osher Davida.

L’ailier du Standard jouait avec Israël sa qualification pour l’Euro U21 l’an prochain en Géorgie et en Roumanie. Après un match aller de barrage conclu sur 1-1, le retour s’est soldé sur un 0-0 ce mardi soir. C’est donc aux tirs au but que le ticket pour l’Euro s’est joué. Davida, monté au jeu à la 70e, était le quatrième tireur israélien et avait la qualification au bout des pieds après trois échecs irlandais. Et le Rouche ne s’est pas loupé, propulsant son équipe à l’Euro.