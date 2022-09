Karim Benzema est de retour à l’entraînement avec le Real Madrid

Victime d’une blessure musculaire depuis le déplacement du Real Madrid au Celtic Glasgow en Ligue des champions le 6 septembre, Karim Benzema a effectué son retour à l’entraînement avec les Merengues. Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard l’a annoncé mercredi.

« Je suis content de retrouver l’équipe. Je me sens bien et déjà capable de jouer dimanche », a dit le capitaine madrilène en évoquant la réception d’Osasuna en championnat. « KB9 » a profité de cet arrêt forcé pour effectuer du travail foncier. « Je suis revenu tard de vacances, je n’ai pas pu faire une bonne préparation. J’ai eu l’occasion d’y remédier maintenant et je me sens désormais très bien. »