Guerre en Ukraine: la Turquie, terre d’accueil des Tatars de Crimée

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Turquie a accueilli plusieurs milliers de Tatars, un peuple turcophone et musulman. Avec l’annonce de la mobilisation en Russie, ils sont nombreux à tenter de fuir la Crimée, leur péninsule ancestrale annexée par Moscou en 2014.

L’Association des Tatars de Crimée occupe tous les étages d’un vieil immeuble de Fatih, sur la péninsule historique d’Istanbul. Ici, Celal Içten est chez lui, dans le quartier où il est né, dans le bureau où il entasse ses livres et ses souvenirs, et ses bocaux de terre grise. « C’est de la terre de Bahçesaray, ma patrie », explique l’homme de 67 ans auquel ses lunettes, ses joues rondes et sa grosse moustache donnent des airs d’aimable grand-père.