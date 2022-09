En Italie, la nouvelle opposition politique se met en ordre de bataille

Ce n’est pas un naufrage mais certainement le début d’une douloureuse remise en question. Face à la victoire nette de la droite radicale de Fratelli d’Italia (FdI), les partis de la gauche ainsi que les formations centristes et modérées de la Péninsule s’interrogent, se réorganisent et aiguisent, surtout, leurs armes pour un combat dans l’opposition qui s’annonce long et difficile. Avec sa majorité absolue des sièges, au Sénat comme à la Chambre des députés, l’alliance de la droite ultraconservatrice pourrait, en effet, dominer durablement le paysage politique italien. Les ennemis de la droite avaient, pourtant, tout fait pour éviter cette issue, malgré une succession de sondages d’intentions de vote de plus en plus décourageants et un système électoral qui favorise les grandes coalitions, comme celle guidée par FdI.