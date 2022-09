Colruyt alerte sur une pénurie: «Vous pouvez nous aider» (photo)

La pénurie de pièces de 5 et 10 cents se poursuit. Elle existait déjà en août, alertait à l’époque le SPF Finances, qui insistait sur un paradoxe : il n’y avait jamais eu autant de monnaie en circulation qu’à l’époque.

Il y avait ainsi environ 760 millions de pièces de 5 cents et 470 millions de pièces de 10 cents en circulation. « Suffisamment pour satisfaire aux besoins des mouvements de paiement qui se réalisent de plus en plus souvent de façon digitale », expliquait alors Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.