Catherine De Bolle (Europol): «Le niveau de violence des narcotrafiquants? Du jamais-vu en Europe»

Conférence de presse en grande pompe, ce mercredi matin, au centre de Bruxelles : l’organe de coordination des polices européennes, Europol, communique sur 50 top criminels ajoutés à la liste des plus recherchés du continent. Discours (parfois même sur un fond musical), fresque murale et présence de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Il s’agit de mettre en lumière le site internet « » qui a permis depuis son lancement, en 2016, de comptabiliser 120 arrestations, dont 42 à la suite d’interventions de citoyens de toute l’Europe. Tout cela dans un contexte très spécial, avec la probable tentative d’enlèvement du ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne. Zoom sur la menace posée par le crime organisé et les narcotrafiquants avec la directrice exécutive d’Europol, la Belge Catherine De Bolle.