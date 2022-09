Un milliard d’euros d’investissements en dix ans pour le site d’UCB à Braine-l’Alleud

Les bonnes nouvelles continuent de s’accumuler pour l’industrie pharmaceutique wallonne, l’un des fleurons de l’économie régionale. Après l’annonce récente d’un investissement de 300 millions d’euros par le groupe japonais Takeda sur son site de Lessines, c’est au tour d’un autre acteur majeur du secteur, UCB, d’annoncer un programme d’investissement d’un milliard d’euros sur son campus de Braine-l’Alleud pour les dix prochaines années. Le plus grand site de recherche et de production d’UCB dans le monde va se développer pour être en phase avec les évolutions de la science et permettre au groupe pharmaceutique belge de se positionner sur les nouveaux traitements innovants. UCB est spécialisé dans deux grands domaines : la neurologie et l’immunologie.