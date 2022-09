La vidéo hilarante de Kostas Manolas, effrayé par le lion avec lequel il doit poser pour sa présentation officielle

Après huit saisons passées du côté de l’Italie (à Naples et à l’AS Rome, plus précisément) et six petits mois à l’Olympiakos, Kostas Manolas a décidé de relever un défi un peu plus exotique dans sa carrière. Âgé de 31 ans, le défenseur s’est récemment engagé au Sharjah FC, club des Émirats arabes unis. Là-bas, le Grec, qui a paraphé un contrat de deux ans, évoluera notamment aux côtés de Miralem Pjanic et Paco Alcacer, passés tous les deux par le FC Barcelone.

Un recrutement cinq étoiles pour le club qui est actuellement en tête de l’UAE Pro League, et qui n’hésite jamais à mettre les petits plats dans les grands. La preuve avec l’annonce officielle de l’arrivée de l’ancien coéquipier de Dries Mertens…