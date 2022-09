Prix de l’énergie: voici les mesures envisagées par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Face à la montée du prix de l’énergie, plusieurs écoles, théâtres ou crèches ont tiré la sonnette d’alarme face à la hausse de leurs factures, lesquelles compromettent parfois leurs activités.

« Il faut aider nos secteurs, et notamment l’enseignement qui en aura bien besoin », a commenté mercredi M. Daerden. Dans la majorité, Matteo Segers, chef du groupe Ecolo, a toutefois averti mercredi que son parti n’accepterait pas que les secteurs hors enseignement (théâtres, musées, bibliothèques…) soient oubliés par les aides. « Aucun champ ne devra être abandonné », a-t-il martelé. La députée Fadila Laanan (PS) a, elle aussi plaidé pour une aide au secteur culturel : « Il fait déjà froid, et les lieux culturels autant que la population, se demandent s’ils doivent rallumer le chauffage ou fermer pour éviter les coûts effroyables qui sont annoncés. On ne peut pas laisser le secteur seul face à ce problème ».

Dans l’opposition, Alice Bernard, cheffe de groupe PTB, a déploré de son côté que le ministre Daerden n’évoque que des aides sous forme de prêts ou d’avances, « ce qui reviendra en réalité à augmenter les dettes des écoles », selon elle.

Pour l’élue communiste, il conviendrait plutôt d’aider financièrement les écoles en taxant les surprofits des entreprises énergétiques, a-t-elle préconisé.