Quand auront lieu les prochaines indexations des salaires et qui bénéficiera de celle de plus de 10%

Unsplash.

Par la rédaction Publié le 28/09/2022 à 17:32 Temps de lecture: 2 min

Le Bureau du plan s’attend à ce que l’indice pivot soit encore dépassé deux fois cette année, en octobre et décembre, et deux fois en 2023, en février et juillet. Les indexations des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique seront donc indexés les deux mois suivant le dépassement de l’indice pivot. Le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 9,4 % en 2022 et à 6,5 % en 2023 alors que l’augmentation de « l’indice santé », qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 9,1 % en 2022 et 7,0 % en 2023, annonce le Bureau du plan dans ses dernières prévisions d’inflation.

Le dernier franchissement de l’indice pivot ne remonte qu’à juillet dernier. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été augmentés de 2 %, respectivement en août et en septembre. Cette année, l’indice pivot a déjà été dépassé trois fois : en février, en avril et en juillet. Le Bureau du plan publiera ses prochaines prévisions d’inflation le 4 octobre. Qui bénéficiera de l’indexation de plus de 10 % ? Les secteurs où les salaires sont indexés une fois par an, souvent à partir de janvier, comme la CP200 (Commission paritaire), qui compte près de 60.000 entreprises et 500.000 employés, se dirigent vers une indexation de plus de 10 % en janvier 2023, selon une estimation mardi de la société de ressources humaines SD Worx. Cette estimation intervient après la publication des chiffres de l’inflation en Belgique en août, laquelle a atteint 9,94 %, une première depuis 1976. L’inflation sur la base de l’indice santé a augmenté, quant à elle, de 9,07 % en juillet à 9,70 % en août. « Une prévision n’offre aucune certitude, mais il est déjà clair que la forte inflation des mois passés et à venir entraînera des indexations salariales d’une rapidité et d’une ampleur sans précédent. Par rapport aux 10 à 15 dernières années, le taux d’indexation normal était en moyenne inférieur à 2 % par an », souligne SD Worx dans un communiqué.