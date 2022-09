À Anderlecht, le SC Charleroi va devoir prouver qu’il peut franchir un palier

Au Sporting, le récent 0/6, contre OHL et Westerlo, a quelque peu refroidi les enthousiasmes. Les Carolos sont rentrés dans le rang et, désormais dixièmes, ne peuvent plus trop musarder en chemin s’ils veulent lutter jusqu’au bout pour le top 4. Déjà détachés, l’Antwerp, Genk et le Club Bruges semblent avoir pris une option pour l’accès aux Playoffs 1. Autant dire que le quatrième strapontin risque d’être tout particulièrement disputé, même si l’objectif ouvertement affiché au pied des terrils reste d’abord le top 8. « Ces défaites me rajoutent de la pression, mais tout le club est sous pression », déclarait Edward Still après le revers contre Westerlo. « L’an passé, on était irréprochable face aux petits et l’on avait plus de difficultés face aux grands. Là, ça sera peut-être l’inverse. Il y aura peut-être du très bon Charleroi pour aller gagner à Anderlecht puis face au Standard. »