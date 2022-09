Le geste fort de Hummel, l’équipementier de l’équipe nationale danoise, pour protester contre le Mondial au Qatar: «Nous ne voulons pas apparaître»

Si, au lieu de regarder les Diables face aux Pays-Bas, vous avez préféré voir Danemark-France ce dimanche, un détail vous a peut-être intrigué. En effet, en regardant les vareuses de Christian Eriksen et ses coéquipiers, vous vous êtes sûrement dit : « Mais enfin, pourquoi ne voit-on quasiment pas le logo du Danemark, ainsi que celui de son équipementier ? Ce n’est pas très bien pensé… » Eh bien détrompez-vous, c’est finement réfléchi, au contraire.

Si, au niveau marketing, la technique laisse effectivement un peu à désirer, elle montre les valeurs que souhaite véhiculer la marque qui a conçu les maillots, Hummel. Au moment de concevoir les vareuses danoises, l’équipementier savait que les « Rød-Hvide », comme on les surnomme dans leur pays, les porteraient pour la Coupe du Monde, qui se déroulera au Qatar avec son lot de polémiques. En effet, nul amateur de ballon rond n’est sans savoir que la préparation de ce Mondial a soulevé, à juste titre, bon nombre de questions sur le plan éthique, avec notamment la mort de milliers d’ouvriers dans l’unique but de construire des stades à temps. Et c’est contre ces problèmes que l’équipementier a voulu protester avec ces maillots.

« Avec ces maillots, nous avons voulu faire passer un double message », a expliqué Hummel sur les réseaux sociaux. « Ils ne sont pas seulement inspirés de l’Euro 1992, rendant hommage au plus grand succès danois dans le monde du football. C’est également une protestation contre le Qatar. C’est la raison pour laquelle nous avons mis le moins en valeur possible les détails de cette vareuse, y compris notre logo. Nous ne voulons pas apparaître dans un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous supportons l’équipe danoise quoi qu’il en coûte, mais nous ne voulons pas supporter le Qatar en tant que nation hôte. Pour nous, le sport doit rassembler les gens. Et quand ce n’est pas le cas, il faut sortir du silence. »