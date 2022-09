Le gobie et la moule zébrée, envahisseurs des eaux de la Meuse

Deux petites familles se baladent emmitouflées dans des doudounes colorées et des bonnets. Les pieds glissés dans des bottes en caoutchouc colorées, les enfants s’amusent à celui qui ramassera le plus de coquillages et de moules. Une scène digne d’une journée d’automne à la mer du Nord. Sauf qu’elle se déroule dans le lit de la Meuse, à hauteur d’Yvoir, et que le sable blanc a pris des allures de boue foncée quelque peu malodorante. Cette famille profite d’une opération baptisée le chômage de la Haute-Meuse, une opération qui a lieu tous les cinq ans et dont le but est de procéder à la maintenance de certains passages stratégiques du fleuve. Durant trois semaines, de la frontière française à La Plante, soit une distance d’une quarantaine de kilomètres, l’eau a été amenée à son niveau le plus bas presque partout. Et les travaux ne manquent pas.