Bruxelles: le top cinq des communes les plus chères ces dix dernières années (infographie)

Le prix médian des appartements est hausse dans toutes les provinces de Belgique. Selon les chiffres de Statbel du premier semestre de 2022, l’augmentation des prix la plus significative se situe en Région de Bruxelles-Capitale. Le prix médian des ventes des appartements a atteint 250.000 euros, soit une hausse de 4,9 %, par rapport à la période précédente.

Les chiffres de Statbel montrent également une hausse impressionnante de ces prix sur la période allant de 2012 à 2022. Sur dix ans, on observe que les prix médians de la commune d’Ixelles montent en flèche depuis 2017. Et pour cause, elle est la commune, ex æquo avec Knokke-Heist, la plus chère du pays.

Le top cinq des communes les plus chères en 2012

1 – Woluwe-Saint-Pierre