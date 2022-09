Le gouvernement flamand trouve un accord sur le budget

Le parti au pouvoir CD&V ne fait plus d’obstruction au sujet du budget flamand et du paquet de croissance. Selon le président Sammy Mahdi, son parti approuvera le budget flamand « même si (cela) coûte du sang, de la sueur et des larmes ».

Ce faisant, les chrétiens-démocrates abandonnent leur demande de lier les allocations familiales à l’indice pivot. « Nous prenons nos responsabilités et toute la me*** qui va avec. CD&V ne laissera pas tomber les Flamands », a tweeté Mahdi.