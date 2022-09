Jonathan Franzen: «Je ne donne pas des leçons d’histoire, je préfère fournir de bonnes histoires…»

Le romancier américain inaugure avec « Crossroads » une possible trilogie qui débute dans les années 70 et devrait remonter jusqu’à l’époque contemporaine, en suivant le parcours d’une famille d’une banlieue de Chicago.

C’est avec Les Corrections, paru en 2001, que Jonathan Franzen a surgi sur la scène littéraire mondiale, à 42 ans. A l’avant-plan de ce roman : une famille américaine ordinaire (blanche et protestante), scrutée au microscope dans ses travers, reflet d’une Amérique en crises. Où tout lâche : les valeurs, l’identité, le capitalisme. Les nerfs, notamment ceux de ses personnages. Vingt ans plus tard, l’auteur, hissé en 2010 par le magazine Time au niveau des Salinger, Nabokov, Hemingway au rang de « Great Americain Novelist », continue dans son sixième roman à disséquer son sujet d’observation préféré, la famille, dans le contexte du début des années 70, sur fond de guerre du Vietnam et de révolution sexuelle. Loin des préoccupations contemporaines d’une Amérique qui suture lentement les plaies des années Trump, dont le romancier dit avoir cherché à s’éloigner, le temps de l’écriture de Crossroads, premier volet d’une possible trilogie intitulée Les clefs de toutes les mythologies.