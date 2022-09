Crise de l’accueil: des avocats se sentent «maltraités par le gouvernement»

Trois avocats, au bord de l’épuisement psychologique et physique, ont accepté de se confier au « Soir ». Ils dénoncent l’attitude de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, qui a balayé d’un revers de la main les pistes avancées par la société civile. Ils racontent un quotidien étouffant.

En tant qu’avocat, on a très peu l’habitude de parler de ce qu’on ressent. On a toujours vocation, surtout en matière de droits humains, à prendre la parole pour défendre nos clients, être la voix de ceux qui n’en ont pas. Avec cette crise de l’accueil, j’ai le sentiment que mon propre Etat m’a mise dans une situation intenable. Je me sens maltraitée par mon gouvernement. L’Etat ne respecte pas les demandeurs d’asile, mais aussi les citoyens, par ricochet. C’est dur. »