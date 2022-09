Tarifs SNCB: l’avis des navetteurs compte peu

Le manque de réaction des utilisateurs du train surprend alors qu’ils sont les principaux concernés d’une potentielle augmentation des tarifs de la SNCB de près de 10 % au 1er février 2023. Dix pourcents, du jamais vu ! C’est le résultat de la formule de calcul annuel du tarif des trains, selon le contrat de gestion toujours en application (depuis 2008) qui prévoit une indexation et un peu plus si l’entreprise a atteint les objectifs de ponctualité. Concrètement, on parle donc d’une augmentation de 9,7 % pour les titres de transport (8,7 % + 1 %) et de 8,7 % pour les abonnements.