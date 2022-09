Vrai ou faux: l’écart salarial entre hommes et femmes se réduit-il?

Les données de l’Office belge de statistique publiées en début de semaine laissent penser que l’écart entre les salaires des hommes et des femmes a pratiquement disparu. On est loin du compte, estime l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, qui avance ses propres chiffres. Ceux-ci montrent une évolution plus lente vers l’égalité.