Le Standard doit faire attention au piège contre Seraing

Le soleil brille à nouveau sur Sclessin. Les Rouches restent sur quatre victoires de rang dont la dernière, très convaincante, acquise face au FC Bruges. Ce vendredi, ils remettront le couvert face à Seraing. Sur le papier, le duel semble un peu disproportionné. Le voisin sérésien pointe à la 16e place du championnat avec la plus mauvaise défense de l’élite. Comme Westerlo et Zulte Waregem, les hommes de José Jeunechamps ont encaissé 18 buts. L’euphorie ambiante ne doit cependant pas occulter que le Standard sort à peine de convalescence tandis que les Sérésiens, bien que vaincus, viennent de livrer de très honorables prestations face à l’Antwerp et le FC Bruges. La méfiance est de mise, le piège est grand ouvert pour les Liégeois. D’autant que la trêve internationale pourrait avoir refroidi leurs ardeurs. « L’interruption de la compétition n’est jamais quelque chose d’idéal lorsque la spirale est positive », avance Ronny Deila.