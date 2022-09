Le WRC la tête en bas, dix ans plus tard

Dix ans ! Dix ans que la Nouvelle-Zélande n’était plus apparue au calendrier du Mondial des rallyes (WRC). Dix ans que les superbes images en provenance des antipodes, avec la Whaanga Coast en toile de fond, n’illuminent plus les « best off » des saisons du WRC. Alors si ce coûteux et peu écologique déplacement de l’autre côté de la planète fait grincer certaines dents à une époque peu propice à la gaudriole, on a quand même pu ressentir cette joie simple de retrouver la terre des kiwis que Bruno Thiry avait comparée à l’époque à un « décor de train électrique » vu du ciel…