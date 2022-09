Enseignement supérieur: un étudiant sur six se dit victime de harcèlement

Un an après la déferlante de dénonciations de situations de harcèlement et d’agressions sur les campus d’enseignement supérieur, la Fédération des étudiants francophones (FEF) publie les résultats de son enquête menée auprès de plus de 3.000 étudiants et étudiantes. Parmi les répondants, 69,4 % sont des femmes ou s’identifient comme telles, 28,6 % des hommes et 2 % ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories. Ils et elles sont inscrits à l’université (24,6 %), en haute école (67,3 %) ou en école supérieure des arts (9,1 %). L’enquête, qui n’est pas représentative, notamment en termes de genre, donne tout de même un premier état des lieux de la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.