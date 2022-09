De retour pour la première fois à Sclessin, José Jeunechamps raconte ses souvenirs au Standard: «Les entraînements d’Ilic me donnaient la migraine»

Un club où il a évolué à différents échelons de travail. Y œuvrant chez les jeunes, chez les pros. Y remplissant des missions de formation, de scouting. Il y a connu des émotions intenses. Oui, le Standard l’a marqué et le coach de Seraing ne s’en cache nullement : « Je mentirai si je prétendais que me rendre à Sclessin ne me procure aucune sensation ». Nous avons parcouru en sa compagnie l’album aux souvenirs teintés de Rouche. Ne retenant que ceux qui l’ont le plus marqué. Les « Années Standard » de José Jeunechamps, c’est ça, en partie…