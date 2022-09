Une masse d’air froid d’origine polaire touche la Belgique: les températures négatives font leur apparition

Un complexe dépressionnaire sur la mer du Nord, le Benelux et le nord de l’Allemagne avec différents noyaux de basse pression détermine notre temps, nous plongeant dans une masse d’air froid et instable d’origine polaire, selon l’IRM.

Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM), ce mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, si le temps sera globalement sec avec de larges éclaircies et la formation de brume ou d’un banc de brouillard, il fera cependant frais avec par exemple des minima de 6 à 9 degrés à la côte, de 0 à 5 degrés en Basse et Moyenne Belgique et surtout l’apparition de températures négatives de -3 à +3 degrés en Ardenne.

Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud, à la mer faible à modéré de sud-ouest.