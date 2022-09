Vers une diplomatie européenne du sport (balbutiante)

Et si demain, le Haut représentant pour les affaires étrangères de l’Union européenne parlait Premier League, financements sportifs ou exclusions des compétitions dans le cadre de ses négociations internationales ? L’UCLouvain rassemblait cette semaine des universitaires européens pour faire le point sur l’avancée de leurs travaux : donner à l’Union européenne les clés pour utiliser le sport à des fins diplomatiques.

Pendant longtemps, le sport a été un impensé de l’Union européenne. C’est seulement depuis le traité de Lisbonne, en 2007, qu’il apparaît dans ses compétences, rejoignant le portefeuille dédié à la culture et à l’éducation. Des groupes de travail sont alors créés pour dessiner une politique européenne visant à développer le sport, en particulier le sport de masse. Divers projets sont lancés ici et là aboutissant quinze ans plus tard à… pas grand-chose.