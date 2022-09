Roger Federer revient sur le moment passé avec Rafael Nadal après le dernier match de sa carrière

Dans une interview accordée au New York Times, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem est revenu sur ce match d’anthologie avec Rafael Nadal. « J’ai appelé Nadal juste après l’US Open pour l’informer de ma retraite », a expliqué le Suisse. « Je lui ai dit : ‘Je te tiens au courant, tu me diras comment vont les choses à la maison et on se reparle.’ »

Cette image de Roger Federer et Rafael Nadal en larmes restera l’une des images de l’année, voire de l’histoire du sport. Les deux rivaux se sont retrouvés une dernière fois pour l’ultime rencontre de la carrière de Federer. Et même si la Team Europe s’est inclinée pour la toute première fois de l’histoire de la compétition, le résultat est bien anecdotique face à ce moment historique.

Face à cette énorme annonce, Nadal aurait immédiatement rassuré son rival, mais également ami, de toujours, lui promettant d’être à ses côtés pour ce grand jour. « Cela montre une fois de plus combien on compte l’un pour l’autre, et à quel point on se respecte », poursuit Federer. « Il a fait un effort incroyable, et je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour moi à Londres. » Avant de revenir sur les instants qui resteront gravés dans l’histoire du tennis, à la fin de cette fameuse rencontre. « Je l’ai juste touché, et je suppose que c’était un merci secret… J’espère obtenir un jour les photos de ce moment, parce qu’elles signifient beaucoup pour moi. »