Après des inondations «catastrophiques» en Floride, l’ouragan Ian s’affaiblit en catégorie 1 (photos)

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi soir qu’Ian est susceptible de causer des dégâts dans tout l’État et qu’il fait partie des pires ouragans à avoir jamais frappé la Floride. « C’est un gros dossier, et je pense que nous savons tous qu’il y aura de gros, gros impacts », a parlé M. DeSantis. Plus tard dans la soirée, le gouverneur a déclaré à Fox News que « c’est la plus grave inondation que le sud-ouest de l’État ait jamais connue ».

Le puissant ouragan Ian balayait mercredi la Floride, ses vents violents et ses pluies torrentielles ayant déjà causé des inondations « catastrophiques » et des coupures de courant généralisées.

2 millions de foyers sans électricité

Charriant des vents allant jusqu’à 185 km/h, Ian a touché terre le long de la côte de Cayo Costa, dans le sud-ouest de l’Etat, à 15h05 locale, d’après le Centre national des ouragans américain (NHC). L’ouragan causait des inondations « catastrophiques », a précisé le centre.

Près de 2 millions de foyers étaient privés d’électricité mercredi soir en Floride, principalement autour de la trajectoire de l’ouragan, selon le site spécialisé PowerOutage. Plusieurs comtés situés près de l’endroit où Ian a touché terre étaient presque entièrement sans courant, d’après le site.

La ville de Punta Gorda a ainsi plongé dans l’obscurité. Dans la nuit, seuls quelques bâtiments équipés de générateurs restaient illuminés, les seuls bruits alentour étant le rugissement du vent et la pluie battante. A Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montraient des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant.La crue a pu parfois dépasser 3 mètres, a annoncé mercredi soir le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis.

Une intensité possiblement liée au changement climatique

L’ouragan Ian avait auparavant frappé Cuba mardi, tuant deux personnes et plongeant l’île dans le noir. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.