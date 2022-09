Football européen: des blessures en hausse de 20% lors de la saison 2021/22

Les blessures dans les cinq plus grands championnats du football européen ont augmenté de 20% pendant la saison 2021/22 et coûté 610 millions d’euros aux clubs, selon un rapport publié mercredi par le courtier en assurances britannique Howden.

Dans un contexte d’inquiétude généralisée au sujet des saisons à rallonge et des calendriers surchargés, Howden a multiplié le coût journalier d’un joueur par le nombre de ses jours d’absence pour cause de blessure. Et relevé que, logiquement, les joueurs les plus souvent blessés sont les attaquants et ceux âgés de plus de 30 ans, avec plus de deux blessures par joueur et par saison, en moyenne.