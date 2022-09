«Les méthodes sulfureuses du Qatar»: le président du PSG Nasser al-Khelaïfi cité dans une affaire de chantage

L’enquête de Libération se veut être « explosive » et veut mettre en avant les méthodes sulfureuses du Qatar pour protéger ses secrets. L’affaire concerne : Tayeb B., arrêté à Doha le 13 janvier 2020 et emprisonné pendant neuf mois dans des conditions difficiles, au motif qu’il disposait de documents supposément compromettants sur Nasser Al-Khelaïfi. Finalement, l’homme d’affaires a été libéré le 1er novembre 2020. Il a remis aux autorités qatariennes, des clés USB et un disque dur, sur lesquels étaient stockées des données sensibles.