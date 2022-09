Nations League: pour faire taire ses détracteurs, Luis Enrique poste un tableau Excel

Au détriment de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, l’Espagne s’est qualifiée pour le final four de la Ligue des Nations grâce à un but d’Alvaro Morata en fin de match. Fier de cette victoire, Luis Enrique a publié sur Twitter un tableau excel qui compare les différentes grandes nations européennes.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone différencie plusieurs sélections européennes en fonction de : Nations League 2020, Euro 2022, Qualifications au Mondial et Nations League 2022. Et seule l’Espagne, est constante dans ces quatre critères. Finaliste de la Nation League 2020, semi-finaliste de l’Euro, 1ère du groupe pour les qualifications à la Coupe du mode et présent dans le Final Four de la Nations League 2022. L’Italie aurait pu assurer une constante similiaire à l’Espagne mais elle ne s’est pas qualifiée pour le prochain mondial.