Rallye de Nouvelle-Zélande: Thierry Neuville 3e après la première spéciale au programme (vidéo)

Pourtant auteur du meilleur temps lors du shakedown, Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut être sacré champion du monde ce weekend s’il prend 8 points de plus que l’Estonien, pointe à la 6e place à 2.6 secondes de son plus proche poursuivant.

«C’est bon d’être de retour ici», a lancé Neuville après la première spéciale de son «rallye préféré». «L’ambition est de continuer sur la lancée de nos derniers rallyes et notamment notre victoire en Grèce.»

Vendredi, la spéciale mythique Whaanga Coast lancera la première vraie journée de ce rallye fort apprécié par tous les pilotes pour la technicité des tracés. Avec six spéciales et 158,56 km, soit plus de la moitié de la distance complète du rallye, cette journée pourrait déjà s’avérer décisive. Six spéciales samedi et quatre dimanche, dont la Power Stage, sont encore au programme.