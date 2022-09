Les Diaz, à La Palma: «C’est comme si nous avions été effacés»

Il est 15h10, ce dimanche 19 septembre 2021, quand le volcan entre en éruption. La famille Diaz a exactement la réaction qu’il faut, car elle a été prévenue : les valises contenant des vêtements et les documents de la maison sont prêtes, les quatre chiens sont attachés avec des chaînes pour éviter de perdre du temps à les chercher, le chat est localisé et le perroquet, placé dans une cage plus petite et plus facile à transporter. Le père, la mère et le fils, qui vivait alors avec eux, chargent tout dans une camionnette et partent à toute vitesse chez les grands-parents maternels. Se préparer au réveil explosif d’un volcan à 500 mètres de chez vous est une chose, mais gérer la suite en est une tout autre.