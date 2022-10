Recherche d’emploi: les attentes des jeunes sont, aussi, pragmatiques

On évoque beaucoup la « quête de sens » des jeunes candidats dans la recherche d’un boulot. Mais elle ne doit pas éluder certaines attentes pragmatiques, selon une récente analyse du Forem.

Mais que veulent les jeunes, finalement ? Bien que stigmatisante – mais elle le fut à toutes les époques –, pareille interrogation taraude d’autant plus les employeurs actuels qu’ils sont, comme on le sait, confrontés à la pénurie croissante de certains profils. Une pénurie que, à l’évidence, ces employeurs parviendront d’autant plus difficilement à gérer qu’ils sont en décalage avec les attentes des jeunes candidats qu’ils veulent attirer.

D’où l’intérêt de cette récente analyse du Forem qui vise, précisément, à cerner les attentes de jeunes vis-à-vis d’un futur employeur. « La crise sanitaire suivie de la reprise vigoureuse de l’économie a peut-être cristallisé certaines tendances qui se dessinaient précédemment : télétravail, aspiration à un travail qui a du sens, recherche d’un meilleur compromis entre la vie privée et la vie professionnelle… », relèvent les auteurs qui, dans la foulée de cette analyse, ont également scruté les employeurs à ce sujet.