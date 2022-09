«Enjeux»: L’Occident dans l’engrenage du «grand recul»

Stupéfiante collision de l’actualité. Dimanche soir, alors que se confirmait la victoire de Giorgia Meloni et de ses Fratelli d’Italia, des jeunes femmes iraniennes enlevaient leur voile et chantaient sur Youtube Bella Ciao, le chant des partisans antifascistes. Le télescopage entre l’actualité et l’Histoire est tout aussi sidérant : un siècle presque jour pour jour après la Marche sur Rome de Mussolini et de ses Chemises noires, l’extrême droite est sur le point de diriger le gouvernement d’un Etat fondateur de l’Union européenne.