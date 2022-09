L’inflation atteint 11,27% en septembre, au plus haut depuis 1975

En septembre, l’inflation poursuit sur sa lancée et a grimpé de 9,94 % à 11,27 %. Elle atteint de fait son plus haut niveau depuis août 1975, lorsqu’elle s’élevait à 11,42 %, précise Statbel.

Et cette hausse des prix est constatée dans de nombreux secteurs. Les principales augmentations enregistrées en septembre concernent l’électricité, le gaz naturel, l’habillement, les boissons alcoolisées, le gasoil de chauffage, les restaurants et cafés, les voyages à l’étranger et les city trips, l’achat de véhicules et les loyers.