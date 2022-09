«Douze kilos de muscles pris en quinze mois»: le secret des performances d’Erling Haaland dévoilé

Erling Haaland a commencé la saison sous les chapeaux de roues. Avec Manchester City, le buteur Norvégien a déjà inscrit la bagatelle de 14 buts en dix petites rencontres. Des sacrées statistiques qui peuvent s’expliquer notamment par la forme physique du Cyborg.

Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, Erase Steenslid, son ancien entraîneur personnel au Borussia Dortmund, a dévoilé en détail le programme concocté par ses soins afin de le faire progresser sur le plan physique. Erling Haaland suivait un régime strict et mangeait avant tout des repas riches en poulet et en pâtes mais cuisinés sans sel ni huile. A ces repas, étaient ajoutés également des plats d’espadon, de bar et de daurade toujours accompagnés de légumes. Au niveau des boissons, il ne consommait que de l’eau. Les produits qu’ils consommaient étaient, en général, des produits frais et non des produits congelés.