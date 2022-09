La Région wallonne ne réinvestira (probablement) pas dans NewB

D’ici à vendredi, la banque durable et coopérative NewB doit lever 40 millions d’euros pour assurer sa pérennité durant les quatre prochaines années. L’exigence a été formulée par la Banque nationale de Belgique (BNB), le superviseur du secteur, en juin dernier.

A quelques heures de l’échéance, l’institution semble mal embarquée. NewB comptait en effet sur une intervention à hauteur de 35 millions d’euros des pouvoirs publics (par ticket de 5 millions d’euros) et sur 5 millions d’euros en provenance d’investisseurs privés, actifs dans l’économie sociale. Un gros lobbying a donc été mené ces dernières semaines auprès des Régions wallonne et bruxelloise, qui avaient par le passé déjà soutenu financièrement le projet (en 2019, NewB a levé 35 millions d’euros auprès de quelques institutionnels et du grand public, ce qui lui a permis d’obtenir une licence bancaire). Or, il nous revient qu’au sud du pays – malgré un point NewB à l’ordre du jour du conseil des ministres, ce jeudi, sur « un soutien de principe » (déposé par la ministre de l’Emploi, Christie Morreale (PS), et le ministre du Climat, Philippe Henry (Ecolo)) –, la probabilité d’une nouvelle prise de participation par la Région est faible.