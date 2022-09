Coupe du monde: les Belgian Cats s’inclinent en quart de finale contre l’Australie

La Belgique a vu son parcours s’arrêter en quarts de finale de la Coupe du monde de basket féminin jeudi au Superdome de Sydney face à l’Australie devant 8.421 supporters acquis à sa cause.

Sans Emma Meesseman, touchée au mollet plus tôt dans le tournoi, les Belgian Cats, quatrièmes de la dernière Coupe du monde 2018, se sont inclinées 69-86 (mi-temps: 37-52) face aux Opals, favorites et qui ont dominé les débats, surtout à l’intérieur (48 rebonds à 23). Julie Allemand a fini avec 15 points et 7 assists, pour 13 à Kyara Linskens (5 rebonds) et Hind Ben Abdelkader, et 12 à Julie Vanloo.